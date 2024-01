Rimane l'Europa League, la Gazzetta: "Il Milan punta la Coppa"

Il pareggio di sabato contro il Bologna e la seguente vittoria ieri sera dell'Inter a Firenze, hanno probabilmente messo fine a ogni speranza dei rossoneri di poter rientrare nella corsa per il titolo, sempre ammesso che prima di questo weekend questa impresa fosse considerata possibile. A questo punto della stagione, con il Diavolo tagliato fuori da campionato e Coppa Italia, con il terzo posto abbastanza consolidato, rimane un solo obiettivo da provare a raggiungere: l'Europa League.

In merito, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha titolato così: "Il Milan punta la Coppa". La rosea poi prosegue: "Pioli fissa il nuovo obiettivo. L'Europa League per rilanciarsi". Tra poco più di due settimane il Milan sfiderà il Rennes nel playoff della competizione che garantisce un posto agli ottavi. Con il terzo posto in Serie A più o meno al sicuro, i rossoneri possono concentrarsi sull'Europa League, torneo logorante e ricco di squadre pericolose: Liverpool e Leverkusen su tutte.