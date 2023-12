Rinnovi francesi, il punto della Gazzetta: "Incontro per Maignan, Giroud decide in primavera"

Mike Maignan e Olivier Giroud hanno diverse cose in comune. La prima è che sono francesi, la seconda è che sono giocatori forti, la terza è che sono fondamentali per il Milan. L'ultima, la più importante in questo momento, è che entrambi sono a colloquio con il club per il rinnovo, nonostante la situazione contrattuale sia leggermente differente. La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto: "Incontro per Maignan, Giroud decide in primavera"

Il Milan ha incontrato in questi giorni l'agente di Maignan e si è inevitabilmente chiacchierato di rinnovo. Il contratto scade nel 2026 ma è chiaro che i rossoneri devono muoversi per tempo se vogliono evitare spiacevoli sorprese. Da parte sua il portiere può avanzare richieste alte, fino a 8-10 milioni di stipendio. Il suo valore è davanti agli occhi di tutti. Per Giroud, in scadenza a fine anno, il discorso è un po' diverso: la sensazione è che il veterano aspetterà la Primavera per vedere la sua condizione fisica, anche in ottica di un'altra stagione ad alti livelli. Anche la famiglia giocherà un ruolo importante. A livello di rapporto con il Milan, invece, nessun problema: si trova benissimo.