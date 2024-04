Rinnovi Milan, il QS titola: "Maignan, Theo e Calabria: contratti spinosi"

In merito alla questione dei rinnovi in casa Milan, l'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così: "Maignan, Theo e Calabria: contratti spinosi". I casi più complicati sono certamente quelli che riguardano il portiere e il terzino, entrambi in scadenza nel 2026. Tutti e due chiedono ovviamente non solo il prolungamento del contratto, ma anche un adeguamento dell'ingaggio a cifre molto importanti.

Davide Calabria è invece in scadenza nel 2025. Prodotto del settore giovanile milanista e capitano della squadra, la sua situazione sembra essere un po' meno complicata, ma anche lui vorrebbe guadagnare qualcosina in più rispetto ad ora. Nelle prossime settimane, sono attese novità sul fronte dei rinnovi in casa rossonera.