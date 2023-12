Ritorno amaro per Zlatan, il CorSport: "Ibra, la prima da dirigente"

Zlatan Ibrahimovic, al suo terzo esordio con il Milan, questa volta da dirigente, si aspettava sicuramente tutt'altra prestazione da parte della squadra, specialmente dopo che il gol del vantaggio di Tomori sembrava aver messo la sfida su dei binari molto precisi. Invece il Diavolo è caduto come tante altre volte in questa stagione e nella ripresa si è totalmente disunito.

Il Corriere dello Sport racconta "la prima da dirigente" dell'ex fuoriclasse svedese. Ibra è arrivato con Furlani nel pomeriggio a Salerno e ha parlato con la squadra. All'Arechi è stato a bordo campo per il riscaldamento e poi ha seguito la partita dalla tribuna. Proprio nel pre partita Giorgio Furlani ha commentato: "Zlatan è una persona speciale che ha tanto da dire, può fare tanto. Ha già fatto tanto per il Milan e farà ancora di più. Sono fortunato ad averlo con me, contento e fiducioso per questa sua nuova avventura milanista". Ibra sarà impegnato anche sul mercato.