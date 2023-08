Rivera, domani sono 80. L'intervista alla Gazzetta: "A 80 anni me la gioco"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, e non solo, ha intervistato sull'edizione oggi in edicola Gianni Rivera, bandiera e leggenda rossonera che domani compierà 80 anni. Sulla prima pagina della rosea si legge il titolo che fa proprio riferimento a questo traguardo: "A 80 anni me la gioco". Poi, nel sottotitolo si legge: "La nazionale, il potere dei soldi. Voglio provare a salvare il calcio". Un'intervista senza mezzi termini in cui il Golden Boy ripercorre la sua carriera al Milan e non, parla del calcio di oggi, della squadra di Pioli e bacchetta l'ex Ct Mancini.