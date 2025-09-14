Rivincita personale. Tuttosport: "Gimenez non è più di troppo"

Nel corso dello scorso calciomercato estivo il Milan ha fatto di tutto per venderlo, semplicemente perché le sue caratteristiche non si sposavano alla perfezione con lo stile di gioco di Max Allegri, ma lui ha invece è voluto restare a tutti i costi con l'obiettivo di meritarsi non solo la maglia del Diavolo ma anche un ruolo importante nello scacchiere di questo nuovo corso tecnico.

Ed oggi Santiago Gimenez avrà l'ennesima occasione di riscatto dopo un avvio di stagione complicato, contro un Bologna che comunque gli porta bene considerati i 2 gol in segnati in 3 incontro contro i rossoblù. Segnare, ripartire e rilanciarsi significherebbe avere ragione, per un Gimenez, come scritto questa mattina dai colleghi di Tuttosport, che "non è più di troppo", come conferma il fatto che Max Allegri dovrebbe lanciarlo ancora una volta titolare.