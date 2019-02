Roma, il Corriere dello Sport: "DiFra rischiatutto"

Parlando del big match dell’Olimpico, il Corriere dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sulla situazione della panchina giallorossa, con mister Di Francesco sempre più in bilico e per questo obbligato a vincere. "DiFra rischia tutto", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Stasera una Roma in crisi affronta il Milan (20.30) e il tecnico si gioca il posto". Queste le parole dell’allenatore romanista: "Siamo agonizzanti ma non ancora morti". Ma Gattuso non si fida: "Stiamo attenti".