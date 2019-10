L’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero si sofferma in prima pagina sul big match in programma oggi all’Olimpico (fischio d’inizio alle ore 18). "Roma-Milan, è bivio Champions", titola in taglio alto il noto giornale, evidenziando così l’importanza della sfida di questa sera. In palio ci sono punti preziosi in chiave Europa: rossoneri e giallorossi non possono permettersi di sbagliare.