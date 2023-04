MilanNews.it

"Pari folle, fregatura per 2", titola così l'edizione odierna di Tuttosport in taglio laterale. Un punto ciascuno in Roma-Milan, che scatena i rimpianti di entrambe le squadre in ottica quarto posto, dopo una partita in cui succede tutto nel recupero: apre Abraham al 94°, pareggia Saelemaekers al 97°.