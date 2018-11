"Milan nei guai", titola il quotidiano La Stampa dopo l’infortunio di Alessio Romagnoli, fermato da una contrattura (al suo posto mancini ha convocato l’ex rossonero Acerbi). Un problema in più per Gattuso, che in difesa deve già fare a meno di Musacchio e Caldara. Inoltre, per i problemi alla caviglia, Calabria ha lasciato l’Under 21.