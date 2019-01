Ronaldo decisivo, il Corriere dello Sport: "Galattico"

"Galattico". È il titolo del Corriere dello Sport, che in prima pagina celebra CR7 per il gol decisivo e la Juventus per l’ottava Supercoppa Italiana in bacheca. "Sconfitto il Milan 1-0. Decimo trofeo per Allegri: 'Adesso la Champions'. La stilettata di Gattuso: 'Se c’è il Var, usiamolo'". Il noto giornale sportivo della Capitale, sempre in prima pagina, si sofferma anche sul caso del momento: “Higuain va al Chelsea. Piatek va al Milan”. E ancora: "Agnelli dà l’ok al prestito e Pipita può andare a Londra da Sarri. Il polacco lo sostituirà in rossonero, l’operazione con Preziosi in dirittura".