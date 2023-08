Rossoneri a caccia di un difensore e un attaccante. Il CorSport: "Pellegrino, Milan avanti. E ora Jovic si offre"

"Pellegrino, Milan avanti. E ora Jovic si offre", titola così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che apre con il mercato rossonero. In difesa si continua a lavorare per Marco Pellegrino, classe 2002 del Platense. Ieri sera le parti si sono incontrate a Milano per trovare l'accordo definitivo. Mentre per l'attacco è uscito il nome di Jovic, che si è proposto ai rossoneri nelle ultime ore.