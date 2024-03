Rossoneri ai quarti, Gazzetta: "Il Milan passa veloce con il rosso"

Il Milan è approdato ai quarti di finale di Europa League. Ai rossoneri è bastato il primo tempo per chiudere la pratica, con tre gol segnati in rapida successione. Un aiuto, assolutamente legittimo, è arrivato ancora una volta dalla foga dei cechi che, esattamente come nella gara di andata, attorno al ventesimo minuto, sono rimasti in dieci uomini per un cartellino rosso diretto. Per questa ragione oggi la Gazzetta dello Sport propone un titolo di questo tipo per presentare quanto successo nel catino bollente dell'Eden Arena: "Il Milan passa veloce con il rosso". I rossoneri passano, ci mettono poco tempi e vengono aiutati dalla superiorità numerica.

A mettere il turbo ci pensano i tre uomini migliori del Milan in questo momento: si tratta ovviamente di Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. La rosea continua: "Pulisic, Loftus e Leao stendono lo Slavia in dieci. Italiane tutte ok". E poi ancora: "Come all'andata i cechi in inferiorità dal 20'. Stavolta i rossoneri restano concentrati e chiudono la qualificazione nel primo tempo". Otto giorni fa, a San Siro, il Milan si era un po' seduto sul vantaggio numerico e non aveva azzannato la gara, subendo due gol che avevano di fatto tenuto aperto il discorso qualificazione. Ieri il Diavolo è più equilibrato e non ha sbagliato.