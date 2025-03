Rossoneri spalle al muro, il Giornale: "Conceiçao si gioca il futuro"

Questa mattina Il Giornale parla del Milan partendo dalle parole di Sergio Conceicao in conferenza stampa, pronunciate ieri alla vigilia della sfida che si giocherà questa sera a San Siro (ore 20.45) contro la Lazio. Per il tecnico portoghese e in generale per i rossoneri è veramente l'ultima spiaggia per mantenere alimentate le speranze di una qualificazione in Champions League. E in particolare l'accento viene posto sull'allenatore del Milan, su cui viene titolato così: "Conceicao scherza ma si gioca il futuro tra 'raccomandati' e contestazioni".

Nell'occhiello del pezzo si legge: "Contro la Lazio ultima chiamata per la Champions". Il tecnico è chiaro sullo spirito che dovrà metterci la squadra: "Non dobbiamo aggrapparci alla sfortuna o agli errori di altri ma vincere le partite e tenere alta la concentrazione fino all'ultimo secondo della partita, tempo nel quale abbiamo subito l'80% dei gol". Risposta anche su chi lo critica di far giocare sempre Joao Felix perché assistito - come lui - dall'agente Jorge Mendes: "A Bologna doveva giocare Pulisic, poi è arrivato il medico e mi ha detto che l'americano non poteva cominciare la partita. Dobbiamo gestire Pulisic. E da Joao Felix voglio di più, deve essere decisivo senza restare lontano dalla porta".