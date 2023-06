Rossoneri su Thuram, Gazzetta: "Ingaggio top e ruolo entrale: Pioli e il Milan spingono per un attacco a 100 all'ora"

MilanNews.it

In merito all'interesse dei rossoneri per Marcus Thuram, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Ingaggio top e ruolo entrale: Pioli e il Milan spingono per un attacco a 100 all'ora". Il Diavolo è in forte pressing sull'attaccante francese in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach ed pronto a mettere sul piatto uno stipendio da 5-5,5 milioni di euro a stagione e un ruolo da protagonista. Nei giorni scorsi, il giocatore ha anche ricevuto una chiamata da Stefano Pioli che sogna una tridente a tutta velocità Leao-Thuram-Chukwueze.