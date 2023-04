Rossoneri tra le milgiori 4 d'Europa. Gazzetta: "Il Milan aspetta il derby"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Milan aspetta il derby": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alla qualificazione alle semifinali di Champions League dei rossoneri che ora affronteranno una tra Inter e Benfica (in campo stasera per il ritorno, all'andata 2-0 per i nerazzurri in Portogallo). Ieri sera al Maradona altra prova di cuore e orgoglio del Diavolo che soffre, ma porta a casa un pareggio che lo riporta tra le migliori quattro d'Europa dopo 16 anni.