S. Inzaghi vince ancora, il CorSport: "Pioli is on five"

Per la quinta volta in nove mesi, Simone Inzaghi ha ancora la meglio su Stefano Pioli: nella gara di ieri addirittura cinque gol incassati dal Milan nel derby contro i cugini nerazzurri. Per questo il Corriere dello Sport questa mattina riscrive il motivetto dedicato dai tifosi del Milan al proprio allenatore e titola: "Pioli is on five". Nonostante la pesante sconfitta subita, il tecnico rossonero davanti ai microfoni nel post partita ha dichiarato: "Non avremo nessun contraccolpo psicologico.

Siamo all’inizio del campionato e vogliamo essere competitivi fino alla fine. Siamo cresciuti con le vittorie e ora dobbiamo imparare a crescere con questa sconfitta pesante".