Salta la trasferta di Lecce. Tuttosport: "Maignan, insulti e stop"

Comunque è proprio vero che quando qualcosa inizia ad andare male si finisce al centro di un vortice di negatività dal quale risulta complicato uscire. Questo è il caso di Mike Maignan (e del Milan), che continua a non trovare pace in un 2025 fino a questo momento disastroso. E l'errore contro il Cagliari, e contro il Feyenoord, a Como, e contro il Torino. Insomma, il francese è lontano dall'essere quel portiere decisivo che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, ed è incredibile come tutti questi errori siano arrivati con la fascia di capitano. Una coincidenza?

A chiudere questo cerchio quanto successo domenica sera con la Lazio. Al termine della partita Mike Maignan si è rivolto in maniera irriguardosa nei confronti di Manganiello dopo il rigore assegnato ai biancocelesti nei minuti finali del match. Il direttore di gara ha riportato tutto sul proprio referto facendo squalificare per una giornata il capitano del Milan, che salterà dunque la trasferta di Lecce. In merito a questo Tuttosport ha titolato: "Maignan, insulti e stop" che sarà solo di una giornata.