Salvini, il Corriere dello Sport: "Gattuso ha la mia stima"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sulla diatriba tra Matteo Salvini (che non ha gradito la scelta di Gattuso non effettuare sostituzioni nel finale di gara con la Lazio) e il tecnico del Milan, che ha risposto per le rime al ministro, invitandolo a pensare ai problemi dell’Italia. Ieri, però, è arrivata la riposta dello stesso Salvini, il quale ha gettato acqua sul fuoco: "Gattuso ha la mia stima", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale riportando le parole del leader leghista. "Il vicepremier - si legge - chiude le polemiche".