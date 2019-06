Samp, Il Secolo XIX: "Giampaolo, Ferrero chiede un indennizzo"

Non è ancora detta l'ultima parola sul futuro di Marco Giampaolo. A parlarne è Il Secolo XIX, che nella pagina sportiva oggi titola così: "Intrigo Giampaolo, Ferrero chiede un indennizzo". La mossa del patron blucerchiato ritarda dunque il movimento in panchina, con Giampaolo che era pronto a legarsi al Milan ma che a questo punto dovrà attendere la soluzione della vicenda. Questo però rallenta anche la scelta del nuovo mister doriano: Stefano Pioli rimarrebbe comunque in pole position.