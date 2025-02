San Siro l'ha già adottato. Tuttosport: "Gimenez, due gol e...'Santi' subito"

Certo, la partita di andata è stato un mix di emozioni che non ha permesso a Santiago Gimenez di esprimersi al meglio alla sua prima apparizione in Champions League con la maglia del Milan, ma sin dal suo arrivo l'ambiente rossonero, San Siro in particolare, l'ha accolto benissimo, facendolo sentire subito a casa.

E chissà che oggi El Bebote non regali ai propri tifosi una doppietta che possa permettere al Milan di passare il turno. 2 gol dunque, come quelli segnati fino a questo momento in maglia rossonera, entrambi decisivi per regalare la vittoria alla formazione di Sergio Conceiçao. In merito al giovane attaccante messicano Tuttosport ha questa mattina titolato: "Gimenez, due gol e...'Santi' subito".