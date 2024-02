San Siro, la Gazzetta: "Webuild pronta a intervenire. Sala convoca Milan e Inter con urgenza"

Nuovi sviluppi sul tema San Siro, riportati questa mattina dalla Gazzetta dello Sport uscita in edicola. La rosea titola in merito al progetto del Comune presentato circa due settimane fa e che prevede una ristrutturazione dello stadio per far sì che i due club possano rimanere a giocare a Milano. Si è fatto avanti Webuild, importante azienda di ingegneria civile, per prendersi in carico il progetto proposto da Arco Associati. Il titolo del quotidiano sportivo infatti recita: "San Siro, Webuild pronta a intervenire. Sala convoca Milan e Inter con urgenza". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "Il colosso delle costruzioni disponibile a ristrutturare l'impianto. Club freddini".

Il colosso ingegneristico ha scritto una lettere a Milan, Comune e M-I Stadio per esprimere la propria volontà a prendersi in carico il progetto, dopo aver fatto anche un sopralluogo tecnico. Il nodo rimane quello della possibilità di giocare partite durante i lavori: si potrebbe solo in parte. Si potrebbe ipotizzare qualche periodo di convivenza ma i lavori andrebbero portati avanti soprattutto nei periodi di pausa dalla stagione sportiva. Per questo la reazione dei club è fredda con il Milan che considera la missiva di Webuild abbastanza vaga.