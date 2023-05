San Siro, Repubblica: "Sala e le squadre riprovano a sbloccare la partita"

MilanNews.it

Ennesimo nuovo capitolo della saga che vede protagonista lo stadio di San Siro, nella giornata di ieri. Milan e Inter hanno incontrato a Palazzo Marino, con il sindaco Sala, la soprintendente ai beni culturali Emanuela Carpani per saperne di più sul vincolo che per i 70 anni del secondo anello dell'impianto scatterà nel 2025. La Repubblica, edizione Milano, oggi ha titolato: "Sala e le squadre riprovano a sbloccare la partita". Nell'incontro, durato un'ora e mezza, i club hanno chiesto di sciogliere questo vincolo che protegge, di fatto, lo stadio dalla demolizione prevista nel progetto originario dei due club.

Se in un precedente incontro con Sala, la Carpani era stata molto negativa in merito, nel meeting di ieri la posizione è apparsa più morbida e l'advisor rossonero Giuseppe Bonomi ha commentato: "L'atteggiamento della soprintendente è stato molto positivo". Ora la palla passa proprio alla Carpani che con il Ministro Sangiuliani dovrà confrontarsi e poi dare delle risposte ai club che, nel frattempo, continuano a muoversi per tenere vivi i loro piani B.