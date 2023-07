San Siro, Repubblica: "Verso il vincolo. Milan e Inter pronte a emigrare"

MilanNews.it

Il capitolo del nuovo stadio e di San Siro torna a farsi largo nella cronaca sportiva di questi giorni. Repubblica, edizione Milano, titola così questa mattina in merito all'impianto attuale: "Verso il vincolo su San Siro. Milan e Inter pronte a emigrare". Secondo quanto riportato entro fine mese la sovrintendenza del Comune di Milano si pronuncerà in merito al vincolo sul secondo anello che dovrebbe essere inserito. In questi giorni sta scadendo l'ultimatum dato circa 90 giorni fa da Sala alle due squadre: la richiesta era o un nuovo dossier con le modifiche emerse dopo il dibattito pubblico o una rinuncia formale. Milan e Inter, dal canto loro, si stanno già guardando intorno: i rossoneri si muvono concretamente per San Donato mentre i nerazzurri studiano la soluzione Rozzano.