San Siro, Tuttosport: "Vincolo culturale, è tutto rimandato"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina si sofferma sulla questione San Siro. Ieri mattina, Milan e Inter hanno incontrato la soprintendenza per discutere di una possibile esistenza di un “vincolo culturale” per il Meazza. È già stata chiamata in causa la direzione generale Archeologia, Paesaggio e Belle Arti del Ministero dei beni culturali nel caso in cui diventerà sicura la demolizione dello stadio. L’ultima parola spetterà al Governo.