Scaroni, Tuttosport: "Juve, Milan alla Gattuso più forte dei ko"

Il quotidiano Tuttosport, in prima pagina, da una piccola anticipazione dell’intervista fatta al presidente rossonero Paolo Scaroni. "Juve, Milan alla Gattuso più forte dei ko", titola di spalla il noto quotidiano sportivo torinese, riportando alcune parole del numero uno di via Aldo Rossi, il quale ha esternato tutta la sua fiducia in vista del big match di domani contro la Juventus. La squadra - assicura il presidente Scaroni - darà il massimo nonostante l’emergenza e i tanti infortuni.