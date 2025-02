Scatto Milan per il sostituto di Theo Hernandez. Tuttosport: "De Cuyper, incontro con l'agente"

La decisione sembrerebbe essere stata presa. Dopo 6 lunghe ed intense stagioni le strade di Theo Hernandez e del Milan si separeranno. Ogni discorso per il rinnovo del francese sembrerebbe essersi arenato, complice anche un rendimento super deludente del numero 19 rossonero, che nel corso di questa annata si è più volte reso protagonista di errori che poi hanno condizionato le partite del Diavolo.

Alle volte la maturità in una relazione sta anche nel capire quando le cose non vanno più come prima, e questo è uno di quei casi. A fronte di questo il Milan si sarebbe immediatamente messo alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Theo Hernandez, missione difficile considerato comunque il valore assoluto del francese ma non impossibile. Tra i tanti profili visionati quello che più avrebbe attratto l'attenzione di Ibrahimovic e dirigenza è Maxim De Cuyper del Club Bruges, giocatore che il Diavolo ha avuto la possibilità di osservare più da vicino in Champions League lo scorso ottobre.

Per caratteristiche fisiche e tecniche il belga ha già convinto in tutto e per tutto, al punto che il ci sarebbe anche già stato un "incontro con l'agente" stando a quanto titolato questa mattina da Tuttosport.