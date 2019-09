Sconcerti: "Milan, 6,5 al mercato estivo: è Giampaolo che deve fare la differenza"

Sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha dato i voti alle squadre di Serie A al termine del mercato estivo. Ecco il suo pensiero sul Milan: "Da analizzare seriamente il mercato del Milan (6,5). Anche qui la differenza deve arrivare dal tecnico, la qualità della squadra non sembra superiore a quella di un anno fa. Giocano tutti bene, nessuno benissimo, qualcuno anzi si nasconde, non nasce (Paquetá, voto attuale 6). Rebic è l’unico giocatore sicuro (7,5), ma molto è nelle mani di Piatek (7,5) e Leao (non giudicabile, potenzialmente (8). Ho visto poco di Leao, quel poco è stato quasi incendiario. Forse è troppo solista per un calcio tattico come il nostro, ma se è il giocatore che sembra saprà anche come correggere i suoi vizi".