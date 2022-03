Sconcerti sul Milan: "La superiorità calma della prima della classe"

MilanNews.it

Dalle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato così il successo dei rossoneri: “Il Milan si porta piuttosto avanti sul lavoro e batte un Empoli scolastico, sempre piacevole, mai seriamente dentro la partita. Non è stata una grande prestazione, è stato un successo regolare, normale, da squadra vera che ha qualche difficoltà al momento di trovare il gol. Gioca bene il Milan dei tre centrocampisti, ognuno regista nella sua zona, lascia poco agli avversari e poco regala anche a se stesso [...] Non c’è mai stata davvero incertezza, il risultato non è mai stato in bilico. La nota forse decisiva è che con i tre centrocampisti il gioco è sempre in controllo e meno affidato al colpo del singolo anche contro avversari che di solito incontrano la distrazione del Milan. È una superiorità calma, mai eccessiva, mai in pericolo”.