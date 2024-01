Scontro Pioli-Gasperini, Tuttosport: "Quanto scotta la Coppa"

Il mercato, quando è aperto, monopolizza le chiacchiere ma non bisogna dimenticare che domani sera il Milan scenderà in campo a San Siro per sfidare l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita è in programma alle ore 21 e mette in palio tanto per entrambe le squadre: l'obiettivo è alla portata e l'eliminazione di Inter e Napoli apre scenari interessanti.

Tuttosport questa mattina titola: "Pioli-Gasp è già spareggio. Quanto scotta la Coppa". Una gara da dentro fuori che determinerà le stagioni di entrambe le squadre. Nell'occhiello si legge: "Milan e Atalanta domani al primo bivio stagionale: grande occasione con l'Inter fuori dai giochi e la Juve dall'altra parte del tabellone". Poi nel sottotitolo: "Il milanista deve guadagnarsi la conferma da Cardinale, Gasperini ha l'occasione di coronare il suo ciclo".