Scudetto e mercato, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sul Milan

Scudetto o mercato? Mercato o Scudetto? Sono questi i temi caldi di questi giorni nel mondo rossonero. Da una parte c'è la vetta della classifica ritrovata, in compagnia del Napoli, che alimenta i sogni di titolo per la squadra di Massimiliano Allegri e i suoi tifosi; dall'altra manca un mese all'apertura delle trattative della sessione invernale e da via Aldo Rossi già si sta muovendo qualcosa, specialmente in ottica centravanti. Sono questi i due temi ricorrenti sul Milan che emergono oggi dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport prepara un focus sui due tecnici che oggi guidano la classifica di Serie A, due che sono parecchio abituati a vincerla: Allegri e Conte. Scrive la rosea questa mattina in taglio laterale: "Scudetto, attenti a questi due. Milan e Napoli in testa". Poi viene aggiunto nel sottotitolo: "Allegri e Conte ne hanno vinti 11 e ora ci riprovano".

Se Tuttosport non cita il Milan, diversamente fa il Corriere dello Sport che stamattina parla del Diavolo nella sua apertura, in taglio basso, in ottica calciomercato. Scrive il CorSport: "Caccia alla punta. Milan: Fullkrug o Mateta". Sono questi i due nomi principali inseriti, a oggi, sul taccuino di Igli Tare e della sua squadra. Anche il QS, in qualche modo, parla di mercato, titolando su chi rischia di essere in uscita: "Ultima chance per Gimenez. Milan sul mercato se il messicano non si sblocca".