Secolo XIX titola: "Genoa, un finale stregato. Il Milan segna, poi si salva"

vedi letture

"Genoa, un finale stregato. Il Milan segna, poi si salva". Così, in taglio basso, Il Secolo XIX oggi in edicola, che dedica ampio spazio al Genoa e al ko di ieri sera a Marassi contro il Milan. Pulisic stende i rossoblù, poi Maignan viene espulso e succede di tutto, con Giroud che va in porta e salva il risultato.