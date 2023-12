Sentimenti tra Milano e Roma, il CorSera recita: "Quasi amici"

vedi letture

Domenica Milan e Inter scenderanno in campo in due partite che banali non potranno mai essere, almeno allo stato attuale delle cose. I rossoneri riceveranno il Monza in quello che sarà il primo incrocio tra le due squadre senza Silvio Berlusconi. I nerazzurri invece affronteranno a Roma la Lazio che è il passato più importante di Simone Inzaghi. Per questo il Corriere della Sera oggi titola: "Quasi amici".

Il Milan sfiderà il Monza nel derby di Berlusconi, il primo dalla scomparsa del Cavaliere: la squadra che Silvio ha tifato, amato e fatto diventare grande e quella con cui ha sognato negli ultimi suoi anni. L'occasione metterà di fronte anche gli amici Ibrahimovic e Galliani, per la prima vola colleghi anche se da avversari. Domani a San Siro, infatti, potrebbe essere la prima da dirigente di Zlatan.