Serie A, l'analisi del CorSera: "La rivincita delle difese, persi 5 gol a giornata"

Questa mattina il Corriere della Sera propone un'analisi sul rendimento sotto porta della Serie A, notando come i numeri siano peggiorati. Il titolo del quotidiano generalista recita: "La rivincita delle difese, persi 5 gol a giornata". Nel sottotitolo si legge: "In Serie A non si segna più come una volta: dopo aver toccato il massimo nel periodo del Covid è iniziata la discesa e ora siamo tornati ai livelli di 20 anni fa".

Nei top 5 campionati europei, la Serie A è davanti solo alla Ligue 1 come media gol a partita. Sono 2.55 le reti in media messe a segno in ogni gara. Il primo posto è per la Premier League (3.20), seguita a ruota dalla Bundesliga (3.19). Più staccata la Liga (2.64), quindi il campionato italiano e attaccata la Ligue 1 (2.51), Nelle stagioni durante e post covid la media gol ha toccato il picco di 3.05.