Serie A, La Gazzetta dello Sport: "Così riparte il G7"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura alla ripresa del campionato di calcio. "Così riparte il G7", titola la rosea, che poi aggiunge sempre in prima pagina: "Le prime della A: dove eravamo rimasti? La Juve può contare su Ronaldo al top, la Lazio su un gruppo motivato, l’Inter sulle nuove opzioni di Conte. L’Atalanta è carica, la Roma ha forze fresche, il Napoli ritrova l’entusiasmo. Per il Milan c’è Ibra".