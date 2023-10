Sette giorni da urlo, Tuttosport: "Juve, Psg e Napoli: ecco lo scudetto test"

Domenica inizieranno i sette giorni da urlo del Milan. I rossoneri saranno dapprima impegnati in campionato contro la Juventus, poi in Champions mercoledì in casa del Psg e infine domenica successiva al Maradona contro il Napoli. Un tris da paura che Tuttosport interpreta così: "Juve, Psg e Napoli: Milan, ecco lo scudetto test". Non sarà già decisivo per le sorti della stagione rossonera - anche se in Champions il Diavolo si gioca già tantissimo - ma sicuramente saranno tre gare che diranno molto delle ambizioni rossonere.