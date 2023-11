Settimana della verità, il Giornale: "Milan, sette giorni a San Siro per giocarsi la dote"

Il Milan è atteso da una settimana della verità. Da sabato a sabato, dalla Fiorentina al Frosinone, passando per il Borussia Dortmund: sempre a San Siro. Questa mattina Il Giornale mette in rilievo i prossimi sette giorni della squadra rossonera che diranno tanto della stagione del Diavolo: "Milan, sette giorni a San Siro per giocarsi la dote". Tutta la prossima settimana il Milan la passerà a San Siro dove oggi giocherà contro la Fiorentina, martedì con il Borussia Dortmund e sabato prossimo affronterà il Frosinone.

L'obiettivo è uno solo, vincere. Non ci sono molte alternative in campionato dove i tre punti mancano addirittura dal 7 ottobre scorso, ben 49 giorni totali, e dove l'Inter comanda la classifica con ben otto punti di vantaggio. Non ci sono alternative neanche in Champions League in cui il Milan dovrà, verosimilmente, ottenere sei punti contro Dortmund e poi in trasferta in Inghilterra contro il Newcastle se vuole accedere agli ottavi di finale della massima competizione europea.