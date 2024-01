Settimana pesante, tabù trasferta. Il Giornale: "Diavolo tormentato"

Il Milan oggi gioca a Empoli e chiude il suo girone d'andata, dal rendimento piuttosto altalenante. Allo stesso tempo, però, i rossoneri apriranno una settimana che potrà essere cruciale per indirizzare la seconda parte di stagione. Settimana prossima lo scontro diretto con la Roma a San Siro e in mezzo i quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Inoltre oggi la squadra di Pioli cerca di sfatare il tabù delle gare in trasferta. Proprio oggi cadono tre mesi dall'ultima vittoria esterna del Milan in campionato: era il 7 ottobre e i rossoneri sconfiggevano il Genoa a domicilio, tra l'altro prendendosi la vetta della classifica in solitaria. Sembra una vita fa. Per questi motivi oggi Il Giornale titola così: "Diavolo tormentato". A questo si può aggiungere anche il caso Krunic che vive da separato in casa e che anche Pioli, suo maggiore sponsor, ha scaricato.