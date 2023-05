Sfida Giroud-Dzeko, la Gazzetta: "Gol senza tempo"

MilanNews.it

La partita di oggi tra Milan e Inter, come ogni derby e come ogni grande partita, vivrà dei duelli in campo sia corpo a corpo che a distanza. Tra questi ultimi c'è quello tra due grandi attaccanti, già passati con altre casacche da queste zone della competizione: Olivier Giroud e Edin Dzeko. La Gazzetta dello Sport titola così: "Gol senza tempo". E poi nel sottotitolo: "Giroud-Dzeko, l'età è uno scherzo. Così si scaldano i totem del derby". Entrambi sono nati nel 1986 ed entrambi si distinguono per segnare gol decisivi per le rispettive squadre.