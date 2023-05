Sfida Milano-Roma, le prime pagine dei giornali sportivi

MilanNews.it

Il weekend appena cominciato e in particolare la giornata di oggi portano in dote una doppia sfida sull'asse Milano-Roma. Già nello scorso fine settimana le due città si erano incrociate con il Milan all'Olimpico contro la Roma e la Lazio a San Siro contro l'Inter. Oggi alle tre i biancocelesti tornano alla Scala del Calcio per sfidare i rossoneri: mentre i nerazzurri saranno nella capitale per giocare contro i giallorossi di Mourinho. Su questo si concentrano le prime pagine sportive di oggi.

Il Corriere dello Sport titola: "Capital League. Lazio e Roma contro lo strapotere di Milano: Champions in palio". Tuttosport gli fa eco: "Milano-Roma per la Champions". La Gazzetta dello Sport, avendo la prima pagina monopolizzata dal Giro d'Italia che inizia oggi, dedica una seconda copertina ai temi caldi della Serie A: "Qui si fa la Champions".