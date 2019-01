Sheva, La Gazzetta dello Sport: "Forza Gattuso!"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, riporta una piccola parte dell’intervista esclusiva a Shevchenko, ex bomber rossonero oggi commissario tecnico della Nazionale ucraina. "Forza Gattuso", titola la rosea, che poi - sempre in taglio alto - evidenzia alcune parole di Sheva: "Milan, punta su Rino. E in Supercoppa puoi farcela". Secondo Andriy, Gattuso è l’uomo giusto per riportare la squadra milanista in alto. Chissà, magari a Gedda ci sarà il primo, piccolo passo verso la rinascita.