Shock Tonali, la Gazzetta in prima pagina: “Ha scommesso sul Milan”

Dopo l'ufficialità della squalifica per Nicoló Fagioli, centrocampista della Juve, per 12 mesi di cui 5 tramutati in lavori socialmente utili, anche il caso scommesse di Sandro Tonali sta per chiudersi definitivamente.

Il centrocampista del Newcastle, ieri pomeriggio, è stato a colloquio quasi tre ore con la PM della Procura di Torino. La Gazzetta dello Sport titola in prima pagina: "Tonali ha scommesso sul Milan". Le puntate, però, non avrebbero inciso sul risultato, ma ora rischia un anno di stop.