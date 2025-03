Si deve salvare il salvabile, poi rivoluzione. Il CorSport: "Milan, ribaltone a 360 gradi"

vedi letture

Il rendimento del Milan in questa balorda stagione è conseguenza diretta agli errori commessi da tutti i componenti del club dalla scorsa estate ad oggi. Il nono posto in classifica e la distanza dalle rivali storica non può soddisfare la proprietà americana, pronta a mettere mano alla situazione per cercare di trovare una soluzione a questo vortice di negatività e difficoltà che non sembrerebbe voler abbandonare il Milan.

A fronte di questo, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che per la prossima estate è previsto un "ribaltone a 360", visto che quello che è successo quest'anno porterà a conseguenze non solo a livello sportivo ma anche ad una necessaria rivoluzione ai piani alti. C'è però prima da concludere in maniera quanto meno dignitosa questa stagione, cercando ovviamente di salvare il salvabile.