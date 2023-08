Si pensa subito al mercato, il CorSport recita: "Si fa più calda la pista Jovic"

Vittoria all'esordio archiviato, si torna a pensare al calciomercato almeno fino a sabato quando il Milan tornerà in campo contro il Torino. Il Corriere dello Sport riporta la sua indiscrezione per il nuovo attaccante: "Si fa più calda la pista Jovic". Il serbo è stato escluso dalla lista Uefa della Fiorentina e sembra evidentemente fuori dal progetto viola. I rapporti del Milan sono buoni sia con la squadra toscana che con l'agente del giocatore, Ramadani. Il 25enne ha ancora un anno di contratto in Italia con il Milan che avrebbe approfondito i costi di un'eventuale operazione.