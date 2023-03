Si riaccende il mercato, la Gazzetta: "Occhi su Balogun per l'attacco"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si riaccende il capitolo mercato, soprattutto dopo che il cammino del Milan in Champions League è stato prolungato in questo modo. La Gazzetta dello Sport titola così su un possibile obiettivo per l'attacco: "Occhi su Balogun per l'attacco. Segna col Reims ma è dell'Arsenal".