Si riparte da Zlatan, per l'Europa. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Non c'è tanto Milan nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Ma quando si parla dei rossoneri, oggi, c'è sempre un volto che compare in primo piano, quello di Zlatan Ibrahimovic. La Gazzetta dello Sport, per la verità, gli dedica il posto d'onore in prima pagina questa mattina e titola: "Gioca Ibra". Nel sottotitolo vengono riportati i prossimi spostamenti dello svedese: "Ha parlato con Pioli e il club, presto sarà anche a Milanello. Cardinale vuole l'Europa League e quarto posto". Gli obiettivi minimi.

La rosea poi accenna anche ai sorteggi di Europa League, che si terranno lunedì alle 13: "Il Diavolo può scontrarsi con Gattuso". Se poi nè Tuttosport nè il Corriere dello Sport si riferiscono al Milan nelle loro aperture, lo fa il QS che in taglio laterale mette in primo piano sempre Ibrahimovic: "Ecco il Milan di Ibrahimovic, obiettivo Europa League".