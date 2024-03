Slavia-Milan in secondo piano: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Nonostante il Milan oggi sia pronto a scendere in campo in Europa League contro lo Slavia Praga, la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale sembra passare in secondo piano nelle prima pagine dei principali quotidiani sportivi. Oltre all'eliminazione dell'Inter in Champions League, lato Milan si parla ancora e soprattutto delle indagini a Casa Milan che hanno portato alla serie di perquisizioni nel pomeriggio di martedì e su cui ogni ora spuntano nuove indiscrezioni e sfaccettature. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport titola in taglio basso, sotto al titolo sull'Inter: "Si indaga sul prezzo del Milan". Nel sottotitolo la rosea cerca di chiarire: "Cessione da 1.2 miliardi. RedBird: "Il club è nostro". Pioli coi big a Praga: la coppa vale il futuro". Il Corriere dello Sport dà la precedenza alle affermazioni di RedBird nel comunicato di ieri: "Il club è nostro". Nel sottotitolo, invece, parla della partita: "Pioli deve difendere il 4-2 dall'assalto dello Slavia". Poi ancora un chiarimento sul comunicato del fondo proprietario: "Elliott ha fornito solo un prestito". Infine c'è Tuttosport che titola con le parole dell'avvocato Matera, intervistato in esclusiva: "Milan, occhio che la giustizia sportiva si può suggestionare". Nel sottotitolo altre citazioni di Matera: "Il caso Juve insegna, non conta la realtà".