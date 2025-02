Sottil e Bondo pronti al salto. Il CorSport: "Che chance"

Ieri è stata la giornata delle presentazioni in conferenza stampa di Warren Bondo e Riccardo Sottil. Entrambi si sono detti entusiasta di quest'opportunità, che rappresenta essere per loro un importante salto di qualità in carriera. Poi per l'ex Fiorentina, tifoso rossonero da sempre, diventare un nuovo giocatore del Milan è qualcosa di indescrivibile.

In merito alle parole dei due questa mattina Il Corriere dello Sport ha titolato "Che chance", quasi a voler riassumere in due semplici parole, ma ricche di significato.