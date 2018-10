Spalletti-Gattuso, La Gazzetta dello Sport: "Derby, a noi due!"

Il capolavoro mondiale delle azzurre del volley ma non solo: La Gazzetta dello Sport in edicola stamane dedica la sua apertura anche alla stracittadina di Milano. "Derby, a noi due!", titola la rosea riferendosi ai due allenatori. "Spalletti - si legge in prima pagina - festeggia 500 giorni di Inter, Gattuso cerca il trampolino col Milan. Domani sera in 78mila allo stadio". La Gazza ha intervistato anche due ex: "Materazzi e Massaro leggono la sfida".