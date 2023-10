Sportiello ai box, il CorSport: "E Mirante a 40 anni si riscopre titolare"

Una tegola brutta e inaspettata quella che ha colpito il Milan a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus: dopo la squalifica di Maignan, è arrivato l'infortunio di Sportiello che farà stare fuori l'ex Atalanta per un paio di mesi almeno. Ecco che il Corriere dello Sport oggi titola: "E Mirante a 40 anni si riscopre titolare". Come riportato anche da MilanNews.it, il terzo portiere rossonero tornerà in campo dal primo minuto dopo due anni e mezzo dall'ultima volta: era il 18 aprile 2021 e la Roma perdeva 3-1 in casa del Torino.